Jean-Michel Tavernier, un nouveau patron pour Ivanti France

« La récente acquisition de MobileIron, dont j’ai été pendant deux ans le Country Manager France, permettra à nos partenaires d’avoir un unique point d’accès pour découvrir, gérer et sécuriser leurs équipements : PC, Mac, serveurs, Mobiles et Tablettes. » commente Jean-Michel Tavernier, le nouveau « regional director » de Ivanti France, spécialiste de l’automatisation des opérations IT.

La feuille de route du « nouveau boss » doit mettre en oeuvre l’harmonisation de l’offre de Ivanti suite au rachat de de MobileIron et de Pulse Secure , spécialisés dans la sécurité des terminaux mobiles, en décembre 2020.

Jean-Michel Tavernier compte plus de dix ans d’expérience dans le secteur de la cybersécurité, notamment chez Cisco, Juniper et Tufin. Sous sa direction l’antenne française de MobileIron a réalisé la meilleure croissance à l’international (+35%), en 2019 et 2020.

Dans le dernier Magic Quadrant de Gartner consacré à la gestion unifiée des terminaux (UEM), MobileIron était l’unique éditeur classé comme « visionnaire » quand Ivanti partageait le carré « Challengers » avec Blackberry.