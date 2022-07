Jean-Noël Barrot, nouveau ministre délégué chargé du numérique

Jean-Noël Barrot est nommé ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications du gouvernement d’Élisabeth Borne.

Le Palais de l’Élysée a annoncé ce lundi 4 juillet la nomination du gouvernement d’Élisabeth Borne. C’est un proche de François Bayrou, Jean-Noël Barrot, 39 ans, qui devient ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.

Economiste, auparavant il était député Modem de la deuxième circonscription des Yvelines.

Honoré de la confiance qui m'est faite par @EmmanuelMacron et @Elisabeth_Borne. Très heureux d'œuvrer désormais auprès de @BrunoLeMaire en tant que Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications. Au travail ! — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 4, 2022

Diplômé d’HEC et titulaire d’un PhD (doctorat), il fut recruté comme professeur par la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology (MIT), puis par HEC Paris.

Moins branché sur le monde des start-up que son prédécesseur Cédric O, il l’est davantage sur le rebond économique territorial. Récemment, il fut chargé des relations avec les entreprises dans la campagne d’Emmanuel Macron, a relevé le quotidien Les Echos.

Un ministre délégué rattaché à Bercy

La filière et ses représentants, du Cesin à Numeum, appelaient de leurs voeux la création d’un ministère du Numérique « de plein droit ».

Le secteur se contentera d’un ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, à savoir Bruno Le Maire.

A ce jour, dix personnalités politiques* – ministres et secrétaires d’Etat – ont été en charge des technologies de l’information ou du numérique en France.

Le premier, François Fillon, en 1995 (gouvernement Juppé 1), fut ministre de plein exercice chargé des technologies de l’information. Quant à l’ex-secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques de juillet 2020 à mai 2022, Cédric O (gouvernement Castex), il était lui-même rattaché à Bercy.

* François Fillon, Claudie Haigneré, Éric Besson, Nathalie Kosciusko-Morizet, Fleur Pellerin, Axelle Lemaire, Christophe Sirugue, Mounir Mahjoubi, Cédric O et Jean-Noël Barrot.