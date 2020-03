Jira : Atlassian renforce la composante automatisation

L’automatisation en natif sur Jira ? C’est désormais une réalité… pour les versions cloud.

Cette fonctionnalité est disponible sans surcoût, avec des limites d’usage en fonction de l’abonnement. En l’occurrence, pour les automatisations impliquant plusieurs projets :

Atlassian, éditeur de l’outil de gestion de projets, s’appuie sur les technologies de Code Barrel, entreprise qu’il avait acquise l’an dernier.

Le moteur d’automatisation permet de créer, sans code, des règles d’exécution conditionnelles. Il n’embarque pas de capacités IA.

Une application reste disponible sur la marketplace Atlassian pour les déploiements on-prem de Jira. Elle est proposée en deux versions :

Illustrations © Atlassian

