JustWrite d’E Ink : l’écriture manuscrite “électronique” sans latence

E Ink Corporation a dévoilé JustWrite, du nom d’une nouvelle technologie permettant d’écrire numériquement avec une quasi-absence de latence et sans éclairage de l’écran.

Connected Ink 2018 à Tokyo : E Ink (Electronic Ink) Corporation a levé le voile sur sa nouvelle technologie d’écran baptisée JustWrite.

Cette dernière arrive avec la promesse de se rapprocher le plus près possible de l’écriture manuscrite sur une feuille de format A4 standard.

Absence de latence

JustWrite consomme de surcroît très peu d’électricité et offre une latence extrêmement faible afin d’assurer une expérience d’écrire quasi-naturelle.

Selon E Ink, sa technologie ne nécessite qu’un stylet et des composants simples. Les écrans sont par ailleurs fins et flexibles. JustWrite permet même d’utiliser différents styles de dessin, avec des pinceaux, des marqueurs et des tampons.

Jusqu’à présent, E Ink avait popularisé le « papier numérique » avec des écrans qui équipent les liseuses du marché, telles que la Kindle Paperwhite signée Amazon.

Pour les créatifs

Avec JustWrite, E Ink veut dépasser l’écran qui permet de consulter des documents avec une expérience proche de celle offerte par les livres pour permettre des expériences créatives.

Pour l’heure, le groupe basé à Billerica dans le Massachusetts ne mentionne pas de clients. Cela pourrait signifier qu’il faudra probablement patienter un certain temps avant que des produits équipés de cette technologie ne soient lancés.

Mais, on peut déjà l’associer à un large éventail d’applications. On pense bien entendu à des bloc-notes électroniques, mais aussi à des tableaux ou ou d’autres périphériques pour le dessin, à l’instar de ceux proposés par Wacom.

Ce n’est pas la seule technologie nouvelle expérimentée par E Ink.

En août dernier, la société annonçait qu’elle avait commencé à envoyer des écrans couleur Advanced Color ePaper (ACeP) à des clients.

Cette technologie ACeP permet d’afficher jusqu’à 32 000 couleurs, avec une définition pouvant atteindre 1600 par 2500 pixels.

(Crédit photo : @E Ink)