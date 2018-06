KaiOS : Google investit 22 millions de dollars

Google investit à son tour dans KaiOS Technologies. La start-up californienne a développé un système d’exploitation mobile basé sur Linux : KaiOS. Il est conçu pour les téléphones mobiles basiques (non tactiles, mais connectés) ou « features phones ».

Ce financement de 22 millions de dollars « va nous permettre d’accélérer le développement et le déploiement mondial des smart feature phones fonctionnant avec KaiOS », a déclaré Sébastien Codeville, CEO français de KaiOS Technologies, cité dans un communiqué. Parmi ces téléphones figurent les Alcatel Go Glip, JioPhone et Nokia 8110 4G (en photo de une). Il s’agit « de connecter de nombreuses populations qui n’ont toujours pas accès à Internet, en particulier dans les marchés émergents », a précisé le dirigeant.

« Prochain milliard d’utilisateurs »

La levée de fonds de Série A réalisée auprès de Google n’est pas la première. KaiOS Technologies a déjà levé en mars 7 millions de dollars auprès de Reliance Retail (du conglomérat indien Reliance Industries Limited, comme Jio).

KaiOS Technologies est une entreprise fondée en 2016. Elle emploie plus de 200 personnes. Ses équipes se répartissent entre San Diego, Hong Kong, Taipei, Bangalore et Paris. Ils revendiquent 40 millions de téléphones équipées de son OS, essentiellement aux États-Unis, au Canada et en Inde. Pour ce faire, KaiOS Technologies a noué des partenariats avec des fabricants (TCL, HMD Global, Micomax) et des opérateurs tels que Reliance Jio, AT&T, Sprint et T-Mobile. Et s’est rapprochée de Google.

Dans le cadre de leur accord, KaiOS proposera des applications et services de Google (Assistant, Maps, Search et YouTube) aux utilisateurs de sa plateforme. Un accord qui s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Google. Anjali Joshi, vice-présidente produit en charge du programme Next Billion Users (prochain milliard d’utilisateurs) de Google, l’a expliqué.

« Nous voulons nous assurer que les applications et les services Google sont disponibles pour tous, qu’ils utilisent des ordinateurs de bureau, des smartphones ou des feature phones », a souligné Anjali Joshi. Pour ce faire, mieux vaut investir dans des rivaux en dévenir. En Inde, KaiOS est le second OS le plus vendu du marché. Il devance ainsi iOS d’Apple, mais précède Android de Google.

(crédit photo de une © By Amanz – [1] @ 0:08, CC BY 3.0