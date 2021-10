Cybersécurité : KnowBe4 acquiert SecurityAdvisor 80 millions $

En rachetant SecurityAdvisor, la plateforme KnowBe4 ambitionne de mieux corréler et réduire les risques cyber liés à l’humain.

KnowBe4, fournisseur d’une plateforme de simulation de phishing et de sensibilisation des équipes à la cybersécurité, va acquérir pour 80 millions de dollars SecurityAdvisor.

Fondée en 2018 et basée à Sunnyvale, Californie, l’entreprise a développé un moteur propriétaire d’analyse qui exploite les données issues d’outils de sécurité existants (CrowdStrike, Palo Alto Networks, McAfee, Zscaler, etc.).

La technologie est conçue pour mieux identifier, corréler et réduire les risques cyber liés à l’humain, selon ses promoteurs. Il s’agit, en outre, de proposer aux utilisateurs finaux des recommandations personnalisées, contextuelles et en temps réel par le biais d’applications collaboratives d’entreprise, comme Slack et Microsoft Teams. Avec le soutien de partenaires.

« Human Detection & Response »

« Nous sommes déterminés à renforcer le niveau humain de défense au sein de l’architecture de sécurité », a déclaré Stu Sjouwerman, CEO et fondateur de KnowBe4.

L’entreprise basée à Clearwater, Floride, veut ainsi élargir son marché adressable en ajoutant une fonctionnalité dite « HDR » (Human Detection & Response) à sa plateforme.

L’objectif est d’élever le niveau de protection des organisations face aux attaques d’ingénierie sociale et affûter l’arsenal des centres opérationnels de sécurité (SOC).

L’acquisition devrait être conclue d’ici la fin d’année 2021.