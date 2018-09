Kubernetes-as-a-Service : NetApp s’offre StackPointCloud

NetApp veut renforcer sa position sur Kubernetes, le système open source permettant d’automatiser le déploiement des applications conteneurisées.

Injecte du KaaS dans sa gestion multicloud

C’est dans cette optique que le groupe dirigé par George Kurian a mis la main sur StackPointCloud. Dans le cadre de cette acquisition, StackPointCloud sera intégré à l’activité Cloud Data Services de NetApp.

NetApp va utiliser la plate-forme de StackPointCloud pour prendre en charge les fonctionnalités d’orchestration des applications de son Data Fabric.

Cela se traduit par une intégration avec NetApp Cloud Volumes, son service de stockage de fichiers dans le cloud, et NetApp Trident.

Cette acquisition repose en effet avant tout sur une intégration plus poussée de Kubernetes dans les activités de NetApp. Il faut dire que Stackpoint.io a pour avantage notable de gérer les déploiements de Kubernetes avec presque tous les fournisseurs de cloud publics. Ce qui inclut Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure et DigitalOcean.

Création de NetApp Kubernetes Service

L’objectif est de tirer profit de l’expertise Kubernetes-as-a-Service (KaaS) de StackPointCloud pour créer NetApp Kubernetes Service (NKS), annoncée par NetApp comme « la première plate-forme Kubernetes complète du marché pour les déploiements multi-Cloud ».

NetApp entend aussi bénéficier des connaissances et de l’expérience de Matt Baldwin, le P-DG de StackPointCloud, ainsi que des autres membres de l’équipe.

La firme de Sunnyvale annonce que NKS est d’ores et déjà disponible sur cloud.netapp.com, permettant à ses clients de déployer et de gérer des clusters et des applications dans différents Clouds.

« Cette acquisition profitera aux clients qui cherchent à simplifier la livraison de données et d’applications dans le Cloud, entre différents Clouds, et dans des Clouds hybrides, » estime ainsi Anthony Lye, vice-président senior et directeur général de la business unit Cloud Data Services de NetApp. « La plate-forme Kubernetes-sous forme de service de StackPointCloud, combinée aux Cloud Data Services de NetApp, constitue une solution complète pour les équipes DevOps, afin que les clients puissent se concentrer sur l’innovation et non sur l’administration. »

Focus sur le cloud hybride avec toujours plus de fonctionnalités

En mai dernier, StackPointCloud a mis à jour sa plate-forme avec un tableau de bord pour la gestion du trafic sur les déploiements de maillage de microservices Istio fonctionnant sur AWS, Google Kubernetes Engine (GKE), Azure, GCP, Digital Ocean et Packet. Il est aussi question de permettre ux utilisateurs de créer et de gérer leurs clusters « Kubernetes on ARM » dans Stackpoint.io.

L’année dernière, la société a ajouté l’architecture sans serveur Kubeless de Bitnami à son framework Stackpoint.io afin d’ajouter un support sans serveur fonctionnant au-dessus de Kubernetes.

Créé en 2014, StackPointCloud revenique plus de 10 000 utilisateurs à avoir exploité sa plate-forme pour créer et gérer leur infrastructure native cloud.

NetApp se focalise de plus en plus sur le renforcement de son domaine de cloud hybride avec de nouvelles capacités. Le rachat de StackPointCloud est en phase avec cette vision cloud de l’entreprise.

(Crédit Photo : Grzegorz Petrykowski-Shutterstock)