Kubernetes : New Relic lance son explorateur de clusters de conteneurs

New relic confirme la disponibilité de son explorateur d’un cluster Kubernetes pour évaluer l’intégrité et la performance d’environnements conteneurisés complexes.

Désormais présent à Paris, New Relic a confirmé la disponibilité de son nouvel explorateur, Kubernetes Cluster Explorer, pour ses clients ayant activé l’intégration Kubernetes (la technologie d’orchestration de conteneurs).

La solution permet aux ingénieurs DevOps et de fiabilité de site d’évaluer en temps réel l’intégrité et la performance d’environnements conteneurisés complexes. New relic étend ainsi les capacités de supervision en temps réel de son offre logicielle en tant que service.

Monitoring multidimensionnel

L’éditeur de logiciels a précisé que son explorateur fournit une représentation multidimensionnelle d’un cluster Kubernetes d’un client. Le produit permet d’analyser nœuds, pods, conteneurs, applications… depuis l’interface utilisateur du service d’infratsructure.

Et, ainsi, de mieux appréhender les dépendances existantes entre ces éléments, selon ses promoteurs.

La solution peut être lancée sur site ou sur les principales plateformes cloud du marché.

« Notre nouvel explorateur de cluster Kubernetes est conçu pour aider nos clients à faire le lien entre leurs systèmes complexes et distribués plus rapidement qu’auparavant », a déclaré New relic par voie de communiqué Jean-François Joly, Senior Product Manager, New Relic.

