Kubernetes : Red Hat lance le registre de services OperatorHub.io

Red Hat a inauguré OperatorHub.io, un registre public de services reposant sur Kubernetes Operator. AWS, Google Cloud et Microsoft sont partenaires.

Red Hat mutiplie les annonces autour de la technologie d’orchestration de conteneurs Kubernetes. Dernière en date : la mise en ligne du site communautaire OperatorHub.io, en partenariat avec Amazon Web Services (AWS), Google Cloud et Microsoft.

OperatorHub.io est présenté par ses promoteurs comme un registre public de services basés sur Kubernetes Operator. À savoir : une méthode de déploiement et gestion d’applications natives pour Kubernetes. Autrement dit des applications déployées sur Kubernetes (K8) et gérées en utilisant des API K8 et l’outil kubectl.

Comme l’a expliqué Diane Mueller, directrice community development de l’éditeur de technologies open source, ces « opérateurs », introduits par CoreOS en 2016, permettent d’automatiser déploiement et gestion d’infrastructures et applications à l’aide de Kubernetes.

Provisionnement, mise à l’échelle, sauvegarde

« Avec un Opérateur, les développeurs et les administrateurs Kubernetes peuvent bénéficier des avantages de l’automatisation associés aux services de type cloud public, tels que le provisionnement, la mise à l’échelle et la sauvegarde/restauration ».

« Tout en profitant de la portabilité des services dans les environnements Kubernetes, indépendamment de l’infrastructure sous-jacente », a déclaré Mueller dans un billet de blog.

Chez OperatorHub.io, les développeurs et les administrateurs systèmes peuvent donc trouver des services, une communauté active, de la documentation et du support.