Kyndryl : Philippe Roncati aux commandes pour la France

Après avoir recruté Antoine Shagoury au poste de CTO monde de sa spin-off Kyndryl, IBM a annoncé la nomination de dirigeants « pays » de la société. En France, l’entreprise issue de la scission des services gérés d’infrastructure d’IBM, sera présidée par Philippe Roncati.

Le dirigeant est fort d’une carrière dédiée à la fourniture de services informatiques, dont l’essentiel chez IBM pour de grands comptes clients, parmi lesquels BNP Paribas. Philippe Roncati fut également à la tête d’Ajilon France, entreprise spécialisée dans l’externalisation de services et le conseil en recrutement, après avoir rejoint, en 1995, Axone, filiale d’IBM.

Le groupe d’Armonk, New York, influence la direction à venir de Kyndryl.

« Je suis ravi que Philippe Roncati dirige notre équipe en France, un marché essentiel pour Kyndryl. Son expérience et sa relation de longue date avec l’un de nos principaux clients sont inestimables », a déclaré Martin Schroeter, CEO de Kyndryl.

Parallèlement à la nomination de Philippe Roncati et d’autres, IBM a précisé que Kyndryl va mettre en oeuvre une approche intégrée des services IT, du conseil et des déploiements associés. Six domaines sont concernés : cloud, applications, données et intelligence artificielle (IA), espace de travail numérique (digital workplace), cybersécurité et réseau.

Today we made important announcements around the operating model & global structure for @Kyndryl. We'll meet customer needs with speed, agility & integrated managed services offerings to help advance the vital systems that power progress for our customers. https://t.co/60ZlG7Cl03

— Martin Schroeter (@MartinSchroeter) July 1, 2021