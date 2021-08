Kyndryl : Nicolas Sekkaki va diriger l’activité applications

Nicolas Sekkaki a rejoint Kyndryl, l’entreprise issue de la scission des services gérés d’infrastructure d’IBM. Il prend la direction mondiale de l’activité applications, données et intelligence artificielle (IA) de l’entreprise.

Précédemment, Nicolas Sekkaki était vice-président exécutif IT, Digital & Transformation du logisticien CMA CGM. Auparavant, il a exercé plus de 25 années durant chez IBM.

Ancien président d’IBM France

Nicolas Sekkaki a débuté sa carrière chez IBM en 1991 en tant que responsable commercial. Plus récemment, avant que ne lui succède Béatrice Kosowski, il fut président d’IBM France de 2015 à 2020.

En plus de son expérience chez IBM, l’ingénieur de formation (ISAE-SUPAERO) a également passé deux ans en tant que directeur général de SAP France de 2010 à 2012.

L’annonce de la nomination de Nicolas Sekkaki vient renforcer la direction exécutive de la firme.

Le mois dernier, IBM a précisé que Kyndryl va mettre en oeuvre une approche intégrée de services IT et conseil sur six domaines : cloud, applications, données et intelligence artificielle (IA), espace de travail numérique (digital workplace), cybersécurité et réseau.

