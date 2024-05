Lancement de ChatGPT : un secret trop bien gardé…par Sam Altman

« Lorsque ChatGPT est sorti en novembre 2022, le conseil d’administration n’a pas été informé à l’avance. Nous avons découvert ChatGPT sur Twitter », a déclaré Helen Toner sur le podcast The TED AI Show.

Cet incident est la raison pour laquelle elle et d’autres membres du conseil d’administration ont voté pour évincer le directeur général Sam Altman en novembre dernier. Le conseil d’administration estimait qu’il n’avait pas de surveillance efficace de l’entreprise.

L’ancienne membre du conseil d’administration d’OpenAI donne la description la plus complète à ce jour des événements qui ont conduit au limogeage surprise de Sam Altman l’année dernière.

Most of the episode is about AI policy more broadly, but this was my first longform interview since the OpenAI investigation closed, so we also talked a bit about November.

