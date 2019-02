Langage de programmation : Python 3 fait le plein de développeurs

Python 3 est utilisé par 84% des développeurs interrogés par la Python Software Foundation et JetBrains. Un taux en hausse de 9 points en un an.

L’utilisation de Python augmente chez les développeurs, notamment pour des applications d’analyse de données, le développement Web et l’apprentissage automatique.

C’est ce que montre l’édition 2018 du « Python Developers Survey » promu par la Python Software Foundation (PSF) et JetBrains, éditeur tchèque de l’environnement de développement intégré PyCharm, entre autres.

Plus de 18 000 développeurs dans le monde ont répondu à l’enquête l’automne dernier. 84% d’entre eux ont déclaré utiliser Python comme premier language de programmation. Alors qu’ils étaient 79% lors de la précédente édition du rapport.

Qu’en est-il des versions les plus utilisées ?

Migration vers Python 3.7

Python 3 est dorénavant utilisé par 84% des développeurs interrogés (contre 75% en 2017). Dans le détail : 54% utilisent Python 3.6 et 30% Python 3.7.

En revanche, Python 2, qui ne sera plus officiellement supporté par la core team en 2020, n’est plus utilisé que par 16% des répondants.

Quelle que soit la version privilégiée, les développeurs Python travaillent en priorité sous Linux (69%), mais pas exclusivement. Windows et MacOS arrivent ensuite.

Outre Python, la communauté apprécie également d’autres langages.

Python et JavaScript

Parmi les développeurs qui s’appuient en priorité sur Python, 51% utilisent également JavaScript, 49% HTML/CSS, 47% Bash/Shell (+8 points par rapport à 2017) et SQL (42%).

C/C++ (30% en repli de 4 points), Java (20% en baisse de 3 points), PHP (-2 points à 12%), C# (10%) et Go (9%) figurent également au top 10 des langages les plus utilisés par la communauté utilisant Python comme premier langage.

Dans ce contexte, les usages sont orientés vers l’analyse Data et la programmation Web.

Data science et Web

Près de six développeurs Python sur dix (+8 points à 59%) utilisent ce langage pour des projets d’analyse de données. 56% pour du développement Web, 43% pour une approche orientée DevOps et administration système. 39% pour des applications d’apprentissage automatique (machine et deep learning), 38% pour programmer des web crawlers et autres analyseurs de logs, 33% pour du test logiciel.

L’enquête montre également que Flask (47%) et Django (45%) sont de loin les frameworks Web Python les plus largement utilisés.

Pour la data science, les packages NumPy (62%), Pandas (51%) et Matplotlib (46%) sont les plus souvent cités. Pour les tests, pytest (46%) et unitest (36%) l’emportent.

Enfin, côté bases de données, PostgreSQL (44%) est la plus citée, devant MySQL et SQLite.