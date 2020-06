Langages de progammation : Rust se hisse dans le top 20 de Tiobe

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dix ans après son lancement par l’équipe de Mozilla Research, Rust fait une entrée remarquée dans le classement des 20 langages de programmation du Tiobe Index.

L’indice Tiobe mesure la popularité des langages informatiques sur la Toile. Rust, 38e en juin 2019, s’est hissé à la 20e place en ce mois de juin 2020.

Comment expliquer ce gain de popularité ?

Microsoft et AWS l’adoptent

Langage open source, Rust est réputé pour sa rapidité et son efficacité en matière de protection mémoire. De surcroît, de grands groupes technologiques, Microsoft en tête, y voient un successeur potentiel aux langages C et C++ pour leur programmation système. Amazon Web Services (AWS), de son côté, utilise Rust pour certains de ses services, dont Lambda, EC2 et S3

Par ailleurs, Rust a obtenu pour la 5e année consécutive le titre de « langage de programmation le plus apprécié » décerné dans le cadre de l’enquête 2020 de Stack Overflow. Toutefois, si 86% des développeurs interrogés ont déclaré s’intéresser à Rust, 5% seulement l’utilisent effectivement.

Qu’en est-il au sommet ?

C devance Java au top

C devance désormais Java au top des langages les plus populaires du classement Tiobe.

Python, C++ et C# font également partie du top 5. Ils devancent ainsi Visual Basic, JavaScript et PHP.

Enfin, Scratch, le langage de programmation graphique développé par le MIT Media Lab pour l’enseignement aux enfants, intègre lui aussi le classement en 18e position.

(crédit photo: via pexels)