Le premier Microsoft Store européen ouvre à Londres

Microsoft inaugure, ce 11 juillet, à Londres son premier magasin européen. D’une surface d’un peu plus de 2.000 m² sur trois étages, il s’agit du deuxième plus grand point de vente de la firme américaine après celui situé sur la 5ème Avenue de New-York.

We’re looking forward to greeting you all in July. Welcome to the flagship Microsoft Store on Oxford Circus. Read more: https://t.co/ufjQ1e4i6i#Microsoft #MicrosoftLDN @MicrosoftStore pic.twitter.com/8FYRDdiUXw — Microsoft UK (@MicrosoftUK) 30 mai 2019





Autre spécificité du magasin : pour la première fois, la plus grande partie de l’espace sera dédiée non pas au grand public et TPE/PME, mais aux grands comptes. Un étage complet leur sera réservé, avec notamment des salles de conférence et un amphithéâtre pour des formations et des présentations de groupe.

Au Royaume-Uni, Marks & Spencer et Tesco font partie des grands clients de Microsoft.