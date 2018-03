Le ‘spam’? ça paie! -soutient une étude américaine…

Au grand dam des pourfendeurs d’e-mails commerciaux, la promotion faite sur Internet de façon quelque peu sauvage contribue à l’e-business et à la relance de l’économie -aux Etats-Unis

Selon une étude de l’association Direct Marketing (DMA), aux Etats-Unis, les e-mails à caractère commerciaux, que l’on assimile, à raison, à des ‘spams’, contribueraient pour une large part au dynamisme de l’e-Business et du commerce électronque. L’étude révèle que les e-mails de publicité commerciale génèrent 7,1 milliards de ventes chaque année et que les économies réalisées potentiellement par les acheteurs en ligne, représentent globalement 1,5 milliard de dollars. Un analyste explique que l’édude avait pour but de mesurer les achats en ligne “légitimes”, ceux qui visent des articles courants tels que des livres, des CD, la réservation de billets de tranport ou d’hôtels. La bonne nouvelle, s’il y en a une? ”

Cette étude montre de façon convaincante que le marché de l’e-mail est colossal, tant en nombre d’acheteurs potentiels ou propects, qu’en montants effectivement déboursés“.