Quand le legacy handicape les stratégies numériques nationales

Sus aux disquettes et aux cédéroms. Emblématique de la « chasse au legacy » que mène le Japon, cette déclaration a eu un certain écho au-delà du pays. On la doit au ministre Tarō Kōno.

Chargé de la réforme de l’administration entre 2020 et 2021, l’intéressé avait, en particulier, le fax dans sa ligne de mire. Ainsi que le hanko, ce tampon encreur encore exigé pour la signature de documents officiels. Désormais chargé du numérique, il met l’accent sur les supports de stockage. Au sens large, allant jusqu’à inclure le MiniDisc.

À l’en croire, des milliers de procédures administratives exigent encore d’utiliser de tels médias legacy. Plus globalement, la réglementation contrarie parfois l’adoption de nouvelles technologies. En tête de liste, le cloud. Qui fait – comme en France – l’objet d’une doctrine d’usage par défaut dans une partie de l’administration. Un « cloud gouvernemental » est d’ailleurs actuellement en test dans plusieurs préfectures. Il porte aussi le site web de la « Digital Agency ».

Digital Minister declares a war on floppy discs.

There are about 1900 government procedures that requires business community to use discs, i. e. floppy disc, CD, MD, etc to submit applications and other forms. Digital Agency is to change those regulations so you can use online.

