Arm arrive sur les PC ThinkPad : quel positionnement pour commencer ?

Trente ans après son lancement, la gamme ThinkPad s’ouvre à l’architecture Arm. On commence avec un modèle : le X13s. Lenovo vient de l’officialiser, à l’occasion du MWC. Commercialisation prévue à partir de mai, pour un ticket d’entrée à 1099 $ HT. Soit un peu plus que le MacBook Air Arm, qui démarre à 999 $.

Niveau processeur, une seule option : un SoC Snapdragon 8cx Gen 3 (5 nm ; 4 cœurs Cortex-X1 à 3 GHz et 4 cœurs Cortex-A78 à 2,4 GHz). Lenovo promet des performances « de l’ordre d’un Core i5 ». Avec les mêmes fonctionnalités de sécurité que les ThinkPad AMD. Notamment un TPM 2.0, la technologie Secured-Core et le sous-système Pluton.

Une seule option également – en tout cas pour le moment – en ce qui concerne le chargeur (65 W) et la batterie (49,5 W). Autonomie constructeur : 28 heures (lecture vidéo en local, volume par défaut, luminosité 150 nits sur Windows 11).

Quelles options de configuration pour le ThinkPad X13s ?

Il n’y a pas non plus le choix du format. On est sur du 13,3 pouces (1920 x 1200*), à 1,06 kg et 13,4 mm d’épaisseur au point le plus fin du châssis. Il existe, en revanche, des options pour :

– La RAM (DDR4) et le stockage, qu’on peut respectivement porter à 32 Go et 1 To

– L’écran, qu’on peut prendre en version tactile (300 nits ; 72 % NTSC vs 100 % RGB en version non tactile) ou éventuellement doté d’un filtre de lumière bleue (EyeSafe ; 400 nits)

– La connectivité sans fil : options Wi-Fi 6E (au lieu du Wi-Fi 6) et 5G (sub-6 ou mmWave, avec le modem X55, dont les débits théoriques sont à 7,5 Gbit/s en téléchargement et 316 Mbit/s en téléversement)

– L’OS (Windows 11 Famille ou Pro)

– La vidéo : à la webcam principale de 5 mégapixels peut s’en ajouter une dotée d’un capteur infrarouge et éventuellement associée à un « coprocesseur IA »

Sur la connectivité filaire, on a droit à deux ports USB-C 3.2 Gen 2 et à une prise jack.

* Cette définition devient le standard sur les ThinkPad, exception faite de la série L.

Photos © Lenovo