Lenovo étend la marque ThinkShield aux mobiles

Le programme ThinkShield englobe désormais officiellement les smartphones Motorola.

Voilà un peu plus de deux ans que Lenovo met en œuvre, sous cette marque, son approche de la sécurité numérique. Il l’a structurée en quatre axes : appareils, identités, données et usages en ligne.

Sur chacun de ces volets, le catalogue se compose de solutions matérielles et logicielles*. Elles sont parfois issues de partenariats. Par exemple avec Coronet pour la protection du Wi-Fi et MobileIron pour la gestion des terminaux.

La version « mobile » de ThinkShield comporte quelques engagements particuliers. Parmi eux, celui d’un système d’exploitation Android « léger », minimisant les surcouches et les applications préchargées.

* Sur la partie sécurité des appareils, on mentionnera le mode confidentialité de l’écran, le cache webcam mécanique, le verrouillage des ports USB et le marquage d’actifs. Concernant les données, il y a notamment la sauvegarde en ligne et un service de conservation de disque.

Photo d’illustration © Lenovo