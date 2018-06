Level Up et fb.gg : Facebook mise sur le jeu vidéo comme levier de croissance

Facebook table sur le jeu vidéo comme nouveau levier de croissance. Le portail Gaming Creator fb.gg et le programme Level Up permettent aux diffuseurs émergeants d’accéder à des options de monétisation et de marketing.

Facebook veut faire une place à part entière au jeu vidéo sur son réseau social afin de venir concurrencer Twitch et YouTube dans ce domaine.

La monétisation pour attirer les créateurs

A cet effet, le réseau social avait lancé le programme Gaming Creator en janvier dernier afin de permettre « à des milliers de personnes de diffuser en direct et de crée des communautés sur Facebook autour des jeux vidéo qu’ils aiment », explique Facebook dans un billet de blog.

La monnaie virtuelle désormais baptisée « Stars » permet aux diffuseurs de monétiser leur contenu tandis qu’un système d’abonnement à 5 dollars par mois permet, à l’instar de Patreon, aux utilisateurs de Facebook se s’abonner à des diffuseurs afin d’avoir accès à du contenu personnalisé et uniquement accessible ainsi.

Pour chaque étoile reçue, Facebook verse 0,01 dollar.

L’agrégation de contenus avec fb.gg

Le groupe dirigé par Mark Zuckerberg joue désormais la carte de l’agrégation de contenu vidéoludique avec la création du portail Gaming Creator fb.gg.

D’autre part, le programme Level Up doit, lui , permettre de donner plus de visibilité à de nouveaux diffuseurs de contenu vidéoludique.

Facebook ouvre ainsi sa nouvelle option de monétisation lancée en janvier dernier à plus de diffuseurs.

Disponible au cours des prochains mois, Level Up permettra à ceux qui y auront accès d’accéder également à un support personnalisé spécial, à un transcodage HD 1080p à 60 fps (frames per second) et d’obtenir un badge facilement identifiable sur leur profil.

Level up pour lancer les nouveaux diffuseurs

De plus, ils recevront un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités de diffusion en direct sur Facebook, se verront prodigués des conseils sur la manière de développer leur base de fans et auront un accès facilité à l’équipe d’assistance de Facebook.

« Nous voulons donner aux créateurs de jeux émergents les informations et le soutien dont ils ont besoin pour qu’ils puissent diffuser en direct plus facilement, développer leurs communautés plus rapidement et se concentrer sur la création de contenu de qualité. »

Afin d’être éligible au programme Level Up, il est nécessaire d’avoir une page Facebook Gaming Video Creator avec au moins 100 abonnés et de diffuser au moins 4 heures avec des sessions sur au moins 2 jours au cours des 2 dernières semaines.

Pour l’heure, Level Up fonctionne uniquement sur la base d’un procédé d’invitation.

Tous ces éléments réunis visent à courtiser les créateurs de contenus relatifs au jeu vidéo et l’industrie du jeu vidéo plus globalement, alors même que le salon professionnel du jeu vidéo E3 se profile. Ce dernier aura en effet lieu à Los Angeles du 12 au 15 juin.

(Crédit photo : @Facebook)