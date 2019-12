Libra : l’UE recale encore la crypto-monnaie de Facebook

Les ministres des Finances de l’UE ont fermé la porte à l’utilisation des « stable coins », dont Libra, dans les pays de l’Union. En cause, les risques potentiels sur le trafic financier et la sécurité.

Ce n’est pas une surprise. Les ministres des Finances de l’Union Européenne ont une nouvelle fois exprimé une fin de non recevoir à l’utilisation de Libra sur le vieux continent.

Dans un communiqué, les ministres détaillent les raisons qui les poussent à refuser les « stablecoins » au sein de l’Union. Sans citer nommément Libra, ils estiment que cette interdiction restera en vigueur » jusqu’à ce que les défis et les risques juridiques, réglementaires et de surveillance aient été correctement identifiés et traités. »

Rien de nouveau sur les craintes des ministres qui ont déjà été exprimées en Europe et aux Etats-Unis, par les autorités politiques et les régulateurs. Ils pointent en particulier les risques » liés par exemple à la protection des consommateurs, à la confidentialité, à la fiscalité, à la cybersécurité et à la résilience opérationnelle, au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à l’intégrité du marché, à la gouvernance et à la sécurité juridique. »

Autant dire qu’au regard de ces exigences, il est peu probable que Libra puisse s’y développer à court terme.

Cependant, les ministres ne ferment pas totalement la porte au développement des « stable-coins », une catégorie de crypto-monnaie, reconnaissant qu’elles peuvent répondre aux « attentes du marché et des consommateurs en matière de paiements pratiques, rapides, efficaces et peu coûteux, en particulier transfrontaliers. »