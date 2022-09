LibreOffice change de braquet sur Mac

LibreOffice payant ? Sur le Mac App Store, ce n’est pas nouveau. La suite bureautique y avait fait son apparition en 2015. Collabora assurait sa distribution, avec deux options :

– LibreOffice « Vanilla »

Fondé sur le code source de la bêta (LibreOffice Fresh). Gratuit, avec un appel aux dons sous forme de pop-up au lancement de l’application.

– LibreOffice from Collabora (devenu Collabora Office)

Initialement à 9,99 € (8,99 € désormais). Destiné aux entreprises et au secteur public. Fondé sur la version stable de la suite, avec des versions prises en charges plus longtemps (3 ans au lieu de 6 mois) et des options de support. Ainsi qu’une optimisation pour les puces M1.

Parmi les avantages de l’une et l’autre option, les mises à jour automatiques. Toutefois pas immédiatement à leur date de disponibilité, Apple devant les valider. Autre limite par rapport aux versions en téléchargement direct : Java n’est pas inclus, les dépendances n’étant pas autorisées sur le Mac App Store. Cela a, en particulier, un effet sur le module de gestion de bases de données.

Collabora Office est toujours accessible sur le Mac App Store… au contraire de la version Vanilla. La Document Foundation a repris la distribution en main et facture désormais l’application 8,99 €. Le reflet, explique-t-elle, de sa « nouvelle stratégie marketing » visant à financer le projet.

