LinkedIn : la blockchain au top 2020 des compétences les plus recherchées

LinkedIn Learning, la plateforme de formation du réseau social professionnel aux 660 millions de membres revendiqués dans le monde, dont 20 millions environ en France, a livré son classement 2020 des compétences les plus recherchées par les entreprises.

Globalement, la technologie décentralisée de gestion des transactions (la chaîne de blocs ou blockchain en anglais) domine le top 10 des compétences techniques les plus demandées.

Selon une autre analyse, francophone celle-ci (LesJeudis), l’intérêt de recruteurs pour la blockchain, dont l’acte de naissance remonte à la création de la cryptomonnaie bitcoin en novembre 2008, a augmenté avec l’émergence en 2015 de la chaîne de blocs Ethereum.

Aujourd’hui, les secteurs les plus demandeurs sont la banque-finance-assurance, le conseil, les télécoms et la production. Globalement, selon une autre source (Gartner), dans les 5 à 10 ans, l’activité de toutes les industries ou presque sera transformée par la blockchain.

Via LinkedIn (filiale de Microsoft depuis l’été 2016), les recruteurs potentiels cherchent donc à se doter des talents, développeurs en tête, qui leur permettent de tirer profit des potentialités de la blockchain. Outre la chaîne de blocs, le cloud computing, l’analytique, l’intelligence artificielle (4e au classement général). Sans oublier la production vidéo et la conception liée à l’expérience utilisateur (UX) font partie des compétencences techniques les plus demandées.

Top 10 des compétences techniques recherchées pour 2020

Voici le top 10 mondial des compétences « techniques » les plus recherchées sur LinkedIn :

1. Blockchain (une première entrée remarquée dans le classement 2020)

2. Cloud Computing (en baisse de 1 rang par rapport à l’édition 2019)

3. Raisonnement analytique (stable)

4. Intelligence artificielle (a reculé de 2 places)

5. Conception UX (stable)

6. Analyse des enjeux commerciaux (gagne 10 places)

7. Marketing d’affiliation (nouvelle entrée en 2020)

8. Vente (stable)

9. Informatique scientifique (en hausse de trois places)

10.Production vidéo (en baisse de trois places)

En France, hors de la blockchain au sommet, le classement diffère sensiblement :

1. Blockchain

2. Production vidéo

3. Raisonnement analytique

4. Stratégies compétitives

5. Médias sociaux

6. Marketing d’affiliation

7. Cloud computing

8. Communication d’entreprise

9. Informatique scientifique

10. Conception UX

Si l’expertise technique est jugée incontournable, les compétences comportementales (soft skills) et la compréhension des enjeux métiers sont aussi recherchées lors d’un recrutement. En France, plus que la créativité arrivée en tête dans le classement générale, l’esprit d’équipe, les capacités de gestion du temps et de persuasion sont des atouts très demandés.