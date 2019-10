LinkedIn refait une incursion dans l’événementiel

Après quasiment un an d’expérimentation, l’heure du lancement mondial est venue pour la fonction Événements LinkedIn.

Le réseau social la mettra à disposition de tous ses membres « dans les prochains jours », en commençant par les marchés anglophones.

Accessible sur le site et l’application mobile, l’outil permet de créer deux types d’événements : public et privé. L’organisateur et les participants peuvent y inviter leurs relations de premier niveau. Les notifications d’invitation apparaissent dans l’onglet « Réseau ».

La marque « LinkedIn Events » avait déjà été utilisée entre 2008 et 2012. Ce pour un service qui permettait de s’inscrire à des événements issus de sources tierces comme Eventbrite. Les utilisateurs pouvaient en outre signaler s’ils exposeraient ou feraient des présentations.

Ce service fermé, LinkedIn recommandait à ses membres deux voies alternatives : « partager des liens sur votre page » ou « lancer une discussions dans [des] groupes ».

Le « nouveau LinkedIn Events » reprend le principe de l’ancien pour ce qui est de l’inscription à des événements. Mais il introduit la possibilité d’en créer, puis de les promouvoir et de les gérer. Les participants peuvent par ailleurs discuter entre eux.

Du côté de Facebook, on fait le chemin inverse : capitaliser sur la puissance des événements et des groupes pour ajouter des outils de réseautage professionnel. Le service de mentorat lancé l’an dernier en témoigne. Il s’apparente à celui que LinkedIn a mis en place dans quelques pays sous la bannière « Conseils de carrière ».

Illustrations © LinkedIn

