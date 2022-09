Linus Torvalds pousse Rust dans Linux 6.1

Linus Torvalds s’est à nouveau exprimé sur la mise en oeuvre de Rust for Linux.

En juin dernier, le créateur du noyau Linux déclarait que le support du langage Rust pourrait être prêt pour la version 5.20 du noyau Linux, finalement renommée Linux 6.0. La première RC (release candidate) a été livrée le 14 août 2022, mais sans support de Rust.

Finalement « à moins que quelque chose d’étrange ne se produise, [Rust] sera intégré dans la version 6.1 » du noyau Linux, a souligné son créateur Linus Torvalds, dans un récent entretien accordé à ZDNet.com, en marge du Linux Kernel Maintainer Summit.

Lors de cette rencontre entre mainteneurs du noyau Linux écrit essentiellement en C depuis la première version du kernel en 1991, il a été décidé que la prise en charge de Rust dans Clang – un compilateur pour les langages C, C++ et Objective-C – était suffisante pour aller de l’avant.

Rust successeur potentiel du langage C

L’informaticien américano-finlandais a indiqué que cette première implémentation du support Rust for Linux disposera « juste de l’infrastructure de base (c’est-à-dire pas encore de cas d’utilisation sérieux) ». Malgré tout, une étape importante sera franchie.

Pour l’écosystème du logiciel libre et open source, et bien d’autres.

Rust a été lancé en 2010 par l’équipe de Mozilla Research. Rust est reconnu pour sa rapidité et son efficacité en matière de protection mémoire. De grands groupes, dont AWS et Microsoft, y voient un successeur potentiel à C et C++ pour leur programmation système.

En témoigne l’intervention récente de Mark Russinovich, CTO de Microsoft Azure.

« En parlant de langages, il est temps d’arrêter de lancer de nouveaux projets en C/C++ et d’utiliser Rust pour des scénarios où un langage non-GC [non-garbage collected] est requis. Dans un souci de sécurité et de fiabilité, l’industrie devrait déclarer ces langages comme obsolètes », a déclaré sur Twitter le responsable technologique.