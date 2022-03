Linux 5.17 : quoi de (vraiment) neuf ?

Le noyau Linux 5.17 inclut un nouveau pilote AMD P-state et des performances améliorées des systèmes de fichiers, entre autres.

Linux 5.17 stable est finalement disponible. Linus Torvalds, créateur du noyau qui sert de socle à de multiples distributions et systèmes, l’a annoncé dimanche 20 mars. Ce lancement intervient après une huitième version admissible (« release candidate » ou RC).

« Nous avons donc eu une semaine supplémentaire à la fin de ce cycle de publication, et je suis heureux de relever qu’elle fut très calme en effet », a déclaré l’ingénieur sur la Linux Kernel Mailing List (LKML). « Nous aurions probablement pu l’ignorer sans gros inconvénients, mais nous avons obtenu quelques reverts et corrections de dernière minute, et évité certains bugs emballés dans la version stable, donc tout va bien », a-t-il ajouté.

Quelles sont les principales avancées ?

Prise en charge matériel et systèmes de fichiers

Extension de support matériel, amélioration des performances…

Voici quelques-unes des nouveautés principales :

– Un nouveau pilote AMD P-state pour les CPU AMD (développé avec Valve)

– La prise en charge d’Intel AMX pour la virtualisation KVM

– Le support initial des processeurs Raptor Lake d’Intel

– La prise en charge des nouveaux SoC ARM et RISC-V

– Le support de sv48 pour les processeurs RISC-V

– L’utilisation de l’API Linux Mount par le système de fichiers Ext4

– Un gain de performance pour d’autres (F2FS, Btrfs et XFS)

– Une réécriture des modules FS-Cache et CacheFiles

Linux 5.17 inclut d’autres avancées listées par Kernelnewbies.

Le noyau, qui sera progressivement embarqué par les principales distributions Linux du marché, dont Ubuntu et Fedora, peut être d’ores et déjà téléchargé par les initiés.

Qu’en est-il pour l’avenir ?

Linus Torvalds a indiqué dans sa note avoir déjà reçu « environ une douzaine de demandes de tirage (pull requests) » concernant Linux 5.18 en devenir. « A en juger par les statistiques dans linux-next, il semble que la 5.18 sera plus étendue que la 5.17, mais avec un peu de chance sans le drame. »

(crédit photo © Steve-Young)