Linux 5.8 : le réseau et l’architecture en ligne de mire

Après sept RC (release candidate), la version 5.8 stable du noyau Linux est disponible en téléchargement. Linus Torvalds, créateur du noyau, l’a annoncé dimanche 2 août.

Hormis les questions prenantes de dépendances de fichiers d’en-tête, a déclaré l’ingénieur, « la semaine dernière a été principalement dominée par la mise en réseau, qui représente environ la moitié des changements (pilotes mellanox et selftests en priorité, et d’autres petites choses aussi). Certains correctifs RCU se démarquent également. »

« En dehors de la mise en réseau, il s’agit surtout de plusieurs petits correctifs de pilotes (gpu, rdma, sound et pinctrl, en grande partie) et un peu de bruit concernant l’architecture (arm, x86, powerpc) », a-t-il ajouté sur la Linux Kernel Mailing List (LKML).

Quelles sont les principales avancées ?

Voici quelques-unes des améliorations de cette version 5.8 :

– comportement système amélioré lors du trashing (emballement) mémoire

– pilote de gestion d’énergie pour les CPU AMD Zen/Zen2

– démarrage avec les processeurs IBM Power10

– sécurité renforcée sous ARM 64-bit (Shadow Call Stack, Branch Target Identification)

– optimisation de SELinux (Security-Enhanced Linux)

– renforcement des capacités de compression F2FS

– support du chiffrement matériel inline (Inline Encryption)

Linux 5.8 inclut d’autres avancées dont Kernelnewbies s’est fait l’écho.

