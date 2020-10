Linux 5.9 : d’AMD RDNA 2 aux Zoned Namespaces

Le support initial du GPU AMD RDNA 2 et la prise en charge des Zoned Namespaces (ZNS) pour NVMe font partie des améliorations du noyau Linux 5.9.

La version stable de Linux 5.9 est disponible en téléchargement après huit RC (release candidate). Linus Torvalds, créateur du noyau, l’a annoncé dimanche 11 octobre.

« Je serai honnête, j’avais espéré un peu moins de changements la semaine dernière, mais il ne semble y avoir rien de particulièrement inquiétant ici. C’est juste plus de commits et plus de lignes qui ont changé que je ne l’aurais souhaité », a déclaré Linus Torvalds. Il s’agit essentiellement « de correctifs de mise en réseau » déjà mentionnés.

« En dehors de cela, la chose la plus visible est la réintégration du pilote fbdev amba-clcd – un patch remarquable », a ajouté l’ingénieur sur la Linux Kernel Mailing List (LKML).

Quelles sont les principales avancées de cette version 5.9 ?

RDNA 2, ZNS, FSGSBASE…

Linux 5.9, qui sera prochainement intégré aux distributions Linux du marché, dont Ubuntu et Fedora, inclut d’autres évolutions.

Voici plusieurs des améliorations insérées :

– prise en charge des ZNS (Zoned Namespaces) pour NVMe (Non-Volatile Memory Express)

– support initial des cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2)

– support initial de la partie graphique des processeurs Intel Rocket Lake

– support renforcé des processeurs IBM Power10

– support amélioré de l’USB 4

– utilisation des instructions FSGSBASE

– support du compilateur LLVM Clang pour la plateforme x86 32 bits

(en complément du support de Clang existant pour le noyau Linux sur AArch64 et x86_64).

Linux 5.9 intègre bien d’autres améliorations. Elle ont été listées par Kernelnewbies.