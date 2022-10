Linux : Linus Torvalds veut tourner la page « i486 »

Introduit au printemps 1989, prédécesseur de Pentium, le microprocesseur i486, également nommé Intel 486 ou encore 80486, n’est plus produit par Intel depuis 2007. Le noyau Linux doit-il alors toujours prendre en charge ces puces exploitant le jeu d’instructions x86 (CISC) ?

Linus Torvalds a son idée. « Nous nous sommes débarrassés de la prise en charge d’i386 en 2012. Peut-être est-il temps de se débarrasser du support i486 en 2022 ? », s’est interrogé sur la Linux Kernel Mailing List (LKML) le créateur du noyau Linux et de Git.

Pour l’informaticien américano-finlandais, les anciens terminaux et systèmes embarqués qui seraient encore équipés d’un i486 constituent du matériel « non pertinent ».

Un « fardeau » à maintenir

« Je ne pense vraiment pas que le matériel de classe i486 soit pertinent. Oui, je suis sûr que cela existe (Maciej étant un exemple), mais du point de vue du développement du noyau, je ne pense pas [que ces dispositifs] soient vraiment pertinents. À un moment, les gens disposent de pièces de musée. Ils pourraient aussi bien gérer des noyaux de musée », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter dans un autre message du fil de discussion : « le type de travail nécessaire pour maintenir i486 en vie est le genre de fardeau de maintenance que nous ne devrions tout simplement pas avoir – aucun développeur ne s’en soucie vraiment (correctement), personne ne teste vraiment cette situation (également correctement – c’est du matériel ancien et non pertinent), et cela signifie aussi que le code ne fonctionne pas réellement. »

En outre, les utilisateurs de ce type de matériel qui le souhaiteraient ont la possibilité de se tourner vers un noyau Linux avec support à long terme (LTS).

Selon Phoronix, Linux 6.1 serait la prochaine version du noyau avec LTS. Linux 6.2 pourrait donc être la première version du noyau qui ne prendrait plus en charge les processeurs i486.

(crédit photo : TED Conference on Visualhunt.com | CC)