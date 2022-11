Linux : Microsoft Store accueille mieux WSL

La disponibilité dans le Microsoft Store du sous-système Windows pour Linux (WSL) est généralisée pour Windows 10 et 11. Une version par défaut de WSL.

Le rapprochement entre environnements Windows et Linux s’intensifie.

Microsoft annonce la disponibilité générale du sous-système Windows pour Linux (Windows Subsystem for Linux ou WSL) sur le Microsoft Store pour Windows 11 ou la v10 de l’OS.

De surcroît, « la version Store de Windows Subsystem for Linux est maintenant la version par défaut de WSL », a précisé dans un billet de blog Craig Loewen, responsable de programme Windows Developer Platform.

WSL permet aux développeurs et profils techniques d’installer une distribution Linux (Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Kali, Arch Linux…) et d’utiliser des applications et outils Linux en ligne de commande, comme Bash ou Grep, directement sur Windows, sans double démarrage, ni machine virtuelle classique.

Craig Loewen a ajouté que « la version Store de WSL devient la version par défaut pour les nouveaux utilisateurs qui exécutent la commande wsl –install dans un terminal et [que] la mise à niveau devient plus aisée pour les utilisateurs existants qui utilisent la commande WSL –update. »

Quel est le bénéfice ?

L’utilisation de la version Store de WSL permet à ses utilisateurs d’obtenir des mises à jour de WSL « bien plus rapidement » qu’en utilisant un composant facultatif Windows.

Faciliter la gestion de versions

Craig Loewen reconnaît que l’on peut s’y perdre. Microsoft proposant deux types de distributions WSL : WSL 1 et WSL 2.

WSL 1 n’est pas vraiment une machine virtuelle (VM) et ne fournit pas de noyau Linux « complet », alors que WSL 2 est une machine virtuelle Linux complète.

De surcroît, « il existe une version ‘sous Windows’ de WSL proposée en tant que composant optionnel Windows et une version de WSL dans le Microsoft Store proposée en tant que ‘version Store de WSL' », a expliqué l’ingénieur.

« Avec cette mise à jour, notre but est de simplifier notre gestion de versions. WSL 2 étant le type de distribution par défaut, la version Store de WSL étant le type d’installation par défaut. On peut dire plus simplement : WSL est une application du Microsoft Store qui permet d’exécuter Linux directement dans Windows. »

(crédit photo © KseniaJoyg – Adobe Stock)