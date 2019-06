Lobbying : pourquoi Google change de stratégie

Après l’Europe, qui lui a déjà infligé trois amendes de plusieurs milliards d’euros, Google sera bientôt face à la justice américaine qui mène une enquête antitrust sur les pratiques de la filiale d’Alphabet.

Pour le géant de Mountain View, c’est le signe que sa stratégie en matière de lobbying a échoué.

Le Wall Street Journal rapporte que la firme s’est séparée de six cabinets de consulting, qui facturaient leurs prestations pour 10 millions de dollars par an. Soit la moitié de l’enveloppe globale que Google consacre à ses activités de relations publiques.

Google is overhauling its lobbying operations, slashing external consultants and reallocating internal resources https://t.co/deZb3NH5N5 pic.twitter.com/2WGVfQTeaF

— The Wall Street Journal (@WSJ) 12 juin 2019