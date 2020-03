Logiciel : GitHub s’offre npm, un acteur clé du monde JavaScript

La plateforme de développement et de code partagé GitHub a confirmé avoir acquis pour un montant resté confidentiel npm (pour Node.js package manager).

L’entreprise a été fondée en 2014 à Oakland (Californie). La société promeut et investit dans le gestionnaire de paquets officiel de Node.js, environnement d’exécution JavaScript, créé en 2009 par Isaac Z. Schlueter actuel dirigeant (chief open tech officer)

« Le travail de l’équipe npm au cours des 10 dernières années et les contributions de centaines de milliers de développeurs open source et mainteneurs ont fait de npm le socle de plus de 1,3 million de paquets qui font l’objet de 75 milliards de téléchargements par mois. Ensemble, ils ont aidé JavaScript à rassembler le plus grand écosystème de développeurs au monde », a déclaré dans un billet de blog Nat Friedman, CEO de GitHub.

Le dirigeant a précisé que le registre public npm va rester « disponible et gratuit ». L’entreprise passée dans le giron de Microsoft en 2018 fera « les investissements nécessaires » pour garantir rapidité, fiabilité et mise à niveau de l’outil.

Qu’en est-il pour les clients payants de npm ?

GitHub dit maintenir le support des clients payants qui utilisent npm Pro, Teams et Enterprise pour héberger des registres privés. Ils seront néanmoins invités, dans les mois à venir, à migrer vers GitHub Packages, un « grand » registre intégré à la plateforme GitHub.

L’entreprise américaine va ainsi pousser « npm à se concentrer exclusivement sur le fait d’être un excellent registre public pour JavaScript », a expliqué Nat Friedman.

Et d’ajouter : « à plus long terme, nous intégrerons GitHub et npm pour améliorer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des logiciels open source. »

Big news! We’re excited to announce that @npmjs will be joining @GitHub! We're thrilled to join an organization as committed to open source as we are, so that the npm registry can remain free & public forever.

You can read more about this new chapter here: https://t.co/xjInDE46io pic.twitter.com/PKP8zwktlM

— npm, Inc. (@npmjs) March 16, 2020