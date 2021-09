Logiciels : des achats avec ou sans l’IT

Comment évolue l’achat de logiciels en entreprise ? 756 décideurs B2B ont été interrogés dans le cadre d’un rapport* publié par la place de marché G2.

Entre 100 000 et 150 000 dollars, c’est le montant moyen des achats de logiciels effectués l’an dernier par les entreprises de taille moyenne du panel. 54% effectuent en moins de trois mois une décision d’achat de « softwares » pour un montant de 20 000 $ ou plus.

La majorité préfère éviter les intermédiaires. Ainsi, 70% des répondants préfèrent acheter directement auprès des éditeurs logiciels concernés. 22% privilégient une place de marché tierce et 8% disent se tourner avant tout vers des revendeurs à valeur ajoutée.

Tous impliqués ?

Lors d’un renouvellement de solutions, 76% des professionnels interrogés disent que leur entreprise s’appuie sur un processus d’examen formel. Cependant, 40% n’envisagent pas d’alternatives lorsqu’un produit software est sur le point d’être renouvelé.

Dans le passé, « l’IT contrôlait fermement les budgets consacrés aux dépenses de logiciels B2B et d’autres technologies », a déclaré à CIO Dive Tom Pringle, vice-président en charge des études de marché chez G2. « Nous voyons de plus en plus dorénavant que les parties prenantes commerciales de l’entreprise, par exemple les équipes marketing, les opérations ou les forces de vente, sont engagées et impliquées dans ces achats. »

Globalement, 55% des professionnels qui influencent la décision d’achat de logiciels prévoient d’investir plus en 2022 qu’en 2021. 64% (74% dans les entreprises de plus de 1000 employés) envisagent d’acheter au moins 5 références de logiciels supplémentaires l’an prochain.

