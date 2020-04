Logiciels : comment réduire l’impact des défauts en production ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Malgré les efforts déployés pour les détecter et les corriger en amont, les défauts logiciels continuent de se propager en production. Mais il est possible d’en limiter l’impact. C’est le principal enseignement d’une enquête* américaine publiée par Micro Focus.

Pour 73% des développeurs et décideurs interrogés, les conséquences d’erreurs de code passées en production sont plus gérables dans un environnement DevOps que dans un environnement classique. Ils sont plus nombreux encore (83%) à s’accorder sur le fait que corriger les défauts applicatifs prend moins de temps lorsque des méthodes agiles sont utilisées par l’organisation concernée.

DevOps et sécurité

Les répondants ont été interrogés sur la répartition des défauts identifiés en production en fonction de leur impact perçu sur les utilisateurs, l’activité et les revenus de l’entreprise. Quand l’approche Agile/DevOps est adoptée, ils estiment en moyenne que 40% de ces défauts logiciels ont un « impact faible », 33% ont un « impact moyen » et 27% un « impact élevé ». Ces taux sont respectivement de 38%, 32% et 30% avec une approche traditionnelle du développement.

Toutes approches confondues, 84% pensent que les défauts logiciels « à faible impact » sur l’activité n’entament pas la réputation d’une marque. Mais ils redoutent une accumulation qui exposerait davantage le système d’information aux pannes et aux pertes de données.

Devant les erreurs fonctionnelles et le déficit de performance, les défauts de sécurité sont ceux qui impactent le plus le chiffre d’affaires et la réputation de la marque.

Fort de ces résultats, Micro Focus recommande aux équipes en charge des développements applicatifs de :

– corriger les défauts connus à faible impact avant la publication du programme en production.

– opter pour des méthodes Agiles/DevOps qui permettront d’en réduire l’impact.

– tester plus tôt pour identifier et corriger plus rapidement les erreurs et limiter les coûts.

– donner la priorité aux tests de sécurité

Car la maintenance corrective coûte cher.

*L’enquête a été menée en ligne par Harris Poll pour Micro Focus auprès de 200 décideurs et développeurs employés par de grandes entreprises.

(crédit photo © shutterstock)