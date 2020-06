Logiciels : le TOP 10 des éditeurs français en 2020

L’édition 2020 du Truffle 100 est sortie ! Depuis sa création en 2005, ce palmarès s’est imposé comme la baromètre du marché des éditeurs de logiciels français. Si on observe un seul changement dans le Top 10 comparé au classement 2019, le contexte post Covid-19 est déjà anticipé comme un facteur de décroissance du marché.

« A l’heure du « déconfinement », 62% des éditeurs tablent sur une année 2020 en décroissance, la première depuis le lancement de notre étude, mais sans doute aussi la seule, puisque 94% anticipent un retour de la croissance en 2021. L’inquiétude est aussi vive que l’incertitude est poignante, poussant 82% des directions financières à travailler sur un » worst » case » explique Bernard-Louis Roques, directeur général du Truffle Capital, à l’origine du palmarès en 2005.

Les 100 premiers des éditeurs français ont généré un chiffre d’affaires de 10,8 milliards en 2019 ( contre 9,3 milliards l’an dernier) toujours porté par la migration dans le Cloud et le changement de business modèle inhérent. Une mutation qui devrait permettre au segment SaaS d’enregistrer une croissance en 2021 contre le reste du marché.

» La crise pourrait bien donner lieu à une consolidation du secteur et favoriser des opérations de fusion et d’acquisition au sein du Top 100 dans les 2 ans à venir, comme cela a eu lieu lors de crises passées, pour mieux traverser la tempête et grouper les capacités d’innovation. » estime Xavier Négiar, P-dg de teknowlogy Group.

1 – DASSAULT SYSTEMES : 3 574 millions €

2 – SOPRA STERIA : 696 millions €

3 – MUREX : 569 millions €

4 – CEGID : 480 millions €

5 – CEGEDIM : 383 millions €

6 – AXWAY : 300 millions €

7 – CLARANOVA : 261 millions €

8 – QUADIENT ( ex NEOPOST) : 257 millions €

9 – TALEND : 221 millions €

10 – ISAGRI : 187 millions €

*Chiffre d’affaires de l’activité Edition réalisé en 2019

