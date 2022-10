Logiciels libres : 7 nouveaux entrants au SILL

Image 1 parmi 7



Entré au SILL le 1er septembre.

Licence GPL 3.0.



Permet de créer des masters d'OS sécurisés basés sur un live Debian, puis de les déployer sur PC ou serveur et d'assurer leur maintenance.

Chaque système contient une partition chiffrée pour le stockage des données.

La sécurité repose aussi sur des mécanismes de contrôle d'intégrité et sur le sandboxing des applications.



Porté par la DGAC (Direction des services de la navigation aérienne), qui l'utilise en interne pour permettre des accès réseaux particuliers en télétravail.



