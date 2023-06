Logiciels et services : la France prête à atteindre les 65 Md€

Numeum, l’organisation née de la fusion de Syntec Numérique et Tech in France, réévalue sa prévision de dynamique du marché du logiciel et des services informatiques.

Le chiffre d’affaires 2023 des fournisseurs du secteur en France est finalement attendu en hausse de +6,3% à 65 milliards d’euros et non plus seulement de +5,9%.

La dynamique serait moins marquée qu’en 2022, mais équivalente à 2021.

La hausse concerne tous les segments du marché, précise l’organisation professionnelle.

Les éditeurs de logiciels et de plateformes cloud profiteraient à nouveau de la plus forte dynamique (+9,4% de croissance attendue désormais en 2023 à 23,7 Md€).

Les entreprises de services du numérique (ESN), segment le plus étendu (51,5% du marché), profiteraient d’un chiffre d’affaires en hausse de +4,2% à 33,5 Md€. Moins étendu, le segment ingénierie et conseil en technologies (ICT) serait lui aussi dynamique (+5,9% à 7,8 Md€).

6 DSI sur 10 prévoient de réinternaliser des compétences

Selon une enquête réalisée par PAC pour Numeum, 51% des directeurs des systèmes d’information interrogés déclarent un budget IT en hausse pour 2023. La sécurité du système d’information (pour 64% des répondants), l’amélioration de l’expérience client (58%) et l’analyse des données (51%) captent l’essentiel des investissements.

Qu’en est-il de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ?

Près de 6 DSI sur 10 (58% exactement) ont déjà mis en place des actions en faveur du numérique « responsable » et 11% ont prévu de le faire cette année. Dans le même temps, 87% prévoient d’intensifier ces actions en 2023.

Enfin, pour la 13e année consécutive, le secteur du numérique est créateur d’emplois, 47 000 postes ont été pourvus en 2022. Et les effectifs salariés de la filière sont supérieurs à 616 000 personnes. Aussi, la dynamique dans les start-up de la French Tech repart à la hausse. Malgré tout, l’inadéquation entre l’offre de compétences disponibles et la demande exprimée par les entreprises reste forte. Dans le même temps, 59% des DSI veulent réinternaliser certaines compétences, concernant la sécurité, le cloud et la production IT, en particulier.

« Les chiffres témoignant de l’activité numérique en France sont extrêmement prometteurs », déclare Véronique Torner, récemment élue présidente de Numeum. Une telle dynamique devrait avoir « un impact positif sur les plans économique, social et environnemental. »

* Etude de conjoncture Numeum – PAC