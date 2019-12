LogMeIn est prêt à se vendre 4,3 milliards de dollars

Accès à distance et communications unifiées : LogMeIn, propriétaire des produits Jive, LastPaas et GoToMeeting, passe sous le contrôle de Francisco Partners et Evergreen.

LogMeIn, le fournisseur de solutions d’accès à distance aux terminaux et de communications unifiées en mode cloud, va quitter la Bourse (Nasdaq). La firme a annoncé mardi accepter d’être rachetée par des sociétes affiliées aux fonds de capital-investissement Francisco Partners et Evergreen Coast Capital Corporation, filiale d’Elliott Management.

Les fonds proposent ainsi d’acquérir LogMeIn 4,3 milliards de dollars ou 86,05 dollars par action. Ce qui représente une prime de 25% par rapport au cours de clôture du 18 septembre, dernier jour de cotation de son action avant publication d’une rumeur de rachat.

LogMeIn, proriétaire des produits et marques GoToMeeting, Jive, LastPaas et Bold360, entre autres, compte Cisco, Mitel, RingCentral et Fuze parmi ses concurrents.

Le rachat bouclé mi-2020 ?

Le conseil d’administration de LogMeIn a approuvé l’accord et a recommandé aux actionnaires de voter en faveur de la transaction. Néanmoins, le fournisseur dispose d’un délai de 45 jours pour étudier d’autres propositions d’acquisition.

« Ensemble, Francisco Partners et Evergreen se sont engagés à répondre aux besoins spécifiques de nos actifs clés et de croissance », a déclaré Bill Wagner, président et CEO de LogMeIn. Le fournisseur américain ambitionne ainsi de se doter « des avantages opérationnels nécessaires pour une croissance soutenue et à long terme ».

