Luc Pallavidino, Yousign : « Cette situation va accélérer la digitalisation des entreprises et modifier les habitudes de travail »

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Est-ce que cette crise Covid-19 est le crash-test du concept de « transformation numérique des entreprises » dont on parle depuis plusieurs années ?

Luc Pallavidino – Je ne pense pas qu’il s’agisse à proprement parler du crash-test de la transformation numérique des entreprises. Il s’agit davantage d’un crash-test sur l’adaptabilité et les modes d’organisation des entreprises. Leur capacité à faire un bon usage des outils numériques est certes clé dans ce contexte. Les entreprises qui auront déjà bien entamé voire finalisé leur transformation numérique auront des capacités d’adaptation bien meilleures face à ce type de situation.

La transformation numérique n’est pas la panacée. Même si la plupart des processus sont dématérialisés, la rencontre physique des interlocuteurs d’une société reste souvent essentielle. Nous voyons cependant que des domaines comme le notariat qui avaient déjà bien entamé leur transformation numérique, ont su rapidement trouver des solutions pour adapter leur activité au confinement.

Il faut donc voir la transformation numérique des entreprises comme une facilitatrice de leur capacité à s’adapter aux changements, parfois brusques, de leurs habitudes de travail.

Par exemple, des entreprises qui auront déjà déployé une solution de signature électronique comme celle que nous proposons vont pouvoir très rapidement étendre ses usages à de nombreux autres processus de travail en faisant valider l’ensemble de leurs documents à distance. Les employés, déjà formés à l’utilisation de cet outil, n’auront donc pas besoin d’un nouveau temps d’adaptation.

En tant que dirigeant d’entreprise, quels enseignements tirez-vous de cet évènement ?

Luc Pallavidino – Nous avons très rapidement su nous mettre sur le pied de guerre pour faire en sorte que l’ensemble de l’équipe passe en télétravail (décision que nous avions prise avant le confinement imposé par le gouvernement). C’est un mode de travail que nous connaissons bien chez Yousign.

Néanmoins, nous avons dû mettre en place des actions visant à renforcer le lien de l’équipe à distance : meeting en visio hebdomadaires avec toute l’équipe, outils de communication (Slack et Discord), encore plus de communication et de transparence, moments informels via des jeux à distance ou afterwork en visio.

Cette crise nous montre qu’il est encore plus important que jamais de favoriser le lien et la transparence pour avancer sur un projet commun.

Un autre élément nouveau lié à cette crise est la difficulté à se projeter sur du moyen terme. Pour pallier cette problématique nous avons mis en place un comité de crise dont le but est d’avoir une analyse quotidienne de l’ensemble des données liées à la santé de notre activité : évolution du revenu, utilisation de nos services, création de nouveaux leads, taux et raison de désinscription, cash-flow, évolution du runway, …

Nous avons également défini plusieurs scénarii nous permettant de nous positionner au jour le jour et pouvoir anticiper d’éventuelles décisions. Cette situation nous a permis de nous rendre beaucoup plus data driven et d’améliorer nos processus de décisions.

Néanmoins, aujourd’hui nous avons la chance que cette situation soit positive puisque nous observons une nette croissance des demandes liées à la signature électronique.

Comment voyez-vous l’après pour votre secteur ? Qu’est-ce qui va changer ?

Luc Pallavidino – Il est difficile de se projeter sur du long terme et d’anticiper l’après. Mais nous pressentons que cette situation va accélérer le processus de digitalisation des entreprises et modifier les habitudes de travail. De ce fait, la signature électronique va connaître un boom et devrait se démocratiser beaucoup plus vite que ce nous avions imaginé. La signature électronique va passer du statut d’une solution de commodité à celui d’une solution de nécessité.

C’est ce que nous commençons déjà à observer avec de nombreuses entreprises qui accélèrent leurs projets de signature électronique.

crédit photo : @DR

—————————————————————————————————————————

Comment le Covid-19 a transformé l’approche de la Digital Workplace ?

Venez partager les retours d’expérience et les bonnes pratiques à Workplace Paris le 10 septembre : inscrivez-vous ci-dessous