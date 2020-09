Lunettes connectées : Facebook s’embarque avec EssilorLuxottica

En dépit de ventes confidentielles, le marché des lunettes connectées continue de susciter les convoitises des géants de la Tech.

Après l’incursion de Google et de ses Google Glass, Facebook a choisi de travailler avec le leader mondial EssilorLuxottica pour s’attaquer à un marché pour lequel il est difficile de trouver des données fiables, tant les acteurs engagés sur ce terrain restent discrets sur leur performance commerciale.

« Ensemble, nous créerons et commercialiserons une paire de lunettes intelligentes de marque Ray-Ban en 2021. Elles combineront une technologie innovante avec un style avant-gardiste et aideront les gens à mieux se connecter avec leurs amis et leur famille. » indique le groupe de Marc Zuckerberg.

De son côté, le géant de l’optique assure vouloir » redéfinir les attentes concernant les objets connectés que les consommateurs portent sur eux. Nous ouvrons la voie à une nouvelle génération de produits destinés à changer notre vision du monde » selon Rocco Basilico, Chief Wearables Officer chez Luxottica.

Une manière de dire que l’une des causes du manque d’adoption des lunettes connectées est à chercher du côté de leur ergonomie, aux antipodes de l’accessoire de mode que sont devenues les lunettes depuis plusieurs années.

« Les Ray-Ban représenteront notre première étape sur le chemin vers des lunettes à réalité augmentée, et elles sont plutôt jolies », a déclaré Zuckerberg lors d’une conférence dédiée à sa plateforme de réalité virtuelle Oculus, en précisant que « Il y a encore beaucoup de travail à faire sur certaines des technologies fondamentales ».

En mai dernier, Facebook avait remis de l’ordre dans son activité de notamment pour pousser son offre de VR, notamment dans le domaine du B2B.

De son côté, Google a lancé la deuxième génération de ses lunettes connectées destinées aux usages professionnels en début d’année 2020 via un réseau de distributeurs.

