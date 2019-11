MacBook Pro : Apple abandonne le format 15 pouces et le clavier papillon

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Un MacBook Pro 15 pouces ? Il n’y en a plus au catalogue d’Apple. Une première depuis le lancement de la gamme en 2006.

Le dernier représentant de cette lignée, lancé au printemps, laisse place à un modèle 16 pouces.

De l’un à l’autre, les tarifs annoncés ne varient pas. On reste sur deux configurations de base, affichées respectivement à 2 699 et 3 199 € TTC.

La fiche technique, elle, évolue, sur plusieurs aspects.

Résolution d’affichage native

Le gain est moindre, mais réel : 226 ppp (3 072 x 1 920 pixels) pour le MacBook 16 pouces, contre 220 ppp (2 880 x 1 800) pour son prédécesseur – dont l’écran a plus précisément une diagonale de 15,4 pouces.

Le gain est moindre, mais réel : 226 ppp (3 072 x 1 920 pixels) pour le MacBook 16 pouces, contre 220 ppp (2 880 x 1 800) pour son prédécesseur – dont l’écran a plus précisément une diagonale de 15,4 pouces. Encombrement

La différence est plus nette, surtout sur la balance. On atteint les 2 kg, contre environ 1,8 kg pour le MacBook Pro 15 pouces.

La différence est plus nette, surtout sur la balance. On atteint les 2 kg, contre environ 1,8 kg pour le MacBook Pro 15 pouces. Clavier

Le mécanisme « papillon », sujet à critiques, laisse place à un mécanisme « à ciseaux ».

La touche d’échappement, supprimée des MacBook Pro avec l’arrivée de la Touch Bar, fait son retour.

RAM et GPU boostés

Qu’en est-il sous le capot ?

Au niveau CPU, on reste sur des puces Core i7 et i9 de 9e génération, à 6 et 8 cœurs.

En revanche, il y a du neuf pour les GPU. Les Radeon Pro 555X et 560X (4 Go) laissent place à des Radeon Pro M5300 et M5500 (configurable en 8 Go pour cette dernière).

Sur le volet stockage, une option SSD 8 To fait son apparition. Côté RAM, on peut désormais pousser jusqu’à 64 Go.

La batterie passe de 83,6 à 100 Wh, pour une autonomie constructeur légèrement plus importante : 11 h au lieu de 10 h en l’occurrence.

La configuration à 2 699 € inclut un i7 hexacœur, une Radeon Pro 5300M, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Celle à 3 199 € embarque un i9 octocœur, une Radeon Pro 5500M (4 Go par défaut) et inclut de base un SSD 1 To.

Les quatre MacBook Pro 13,3 pouces, restent au catalogue :

1 499 € pour un i5 quadricœur à 1,4 GHz (GPU Intel Iris Plus Graphics 645), 8 Go de RAM et un SSD 128 Go

1 749 € pour la même configuration avec SSD 256 Go

1 999 € pour passer sur un i5 quadricœur à 2,4 GHz (GPU Intel Iris Graphics 655)

2 249 € pour ajouter à cette configuration un SSD 512 Go

Photos d’illustration © Apple