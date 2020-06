Machine learning : des algorithmes obsolescents avec le Covid-19 ?

Attention à l’obsolescence des modèles IA développés avant la crise sanitaire.

L’alerte est signée Gartner. Elle se fonde sur un constat simple : les algorithmes de machine learning utilisent traditionnellement le passé pour prédire l’avenir. Or, le scénario actuel est sans précédent.

Se pose la question de les adapter à la « nouvelle réalité ». En sachant que cette dernière n’est pas encore figée et qu’on ne dispose pour le moment que de peu de données qui la reflètent.

Ces contraintes impliquent, selon Gartner, de repenser l’apprentissage automatique. Par l’intermédiaire de deux techniques en particulier : le renforcement et la distribution. Avec, à la clé, davantage de réactivité pour les modèles ainsi entraînés.

Dans la pratique, toutefois, l’une et l’autre technique ne sont pas encore d’usage commun. Gartner estimait, au dernier pointage, qu’il faudrait 3 à 5 ans pour en arriver à ce stade.

Pour illustrer le besoin de réactivité, le cabinet américain donne l’exemple des outils marketing. Et se demande combien de temps il faudra, dans l’ère post-Covid :

À travers cet exemple, Gartner fait écho à un rapport qui aborde plus largement l’évaluation des modèles prédictifs par les marketeurs. Parmi les questions soulevées à cette occasion :

Illustration © zapp2photo – Fotolia

