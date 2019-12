Machine Learning : les data scientists sont toujours très demandés

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La diffusion des technologies d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique (machine learning – ML) impacte à la hausse la proportion de data scientists et d’autres profils techniques dans les grands groupes. C’est l’un des enseignements d’une enquête* publiée par la société américaine Algorithmia. 750 dédideurs informatiques et métiers de grandes entreprises ont été interrogés.

20% des organisations concernées (contre 9% l’an dernier) déclarent employer entre 11 et 50 data scientists désormais. 50% (contre 58% l’année passée) emploient entre 1 et 10 data scientists, 11% de 101 à 1000 et 3% plus de 1000. Dans ce dernier cas, les entreprises concernées sont des multinationales, parmi lesquelles Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google, relève le rapport.

La demande étant supérieure à l’offre de profils qualifiés, les entreprises se livrent une guerre des talents qui impacte les salaires à la hausse, aux Etats-Unis surtout.

Par ailleurs, les organisations impliquent davantage les développeurs pour soutenir la création et les déploiements de modèles de machine learning. Dans ce contexte, en plus des data scientists, les entreprises recherchent des ingénieurs, développeurs et architectes en machine learing (ML). Elles sont aussi à la recherche d’ingénieurs data, de profils MLOps (machine learning et opérations informatiques) et AIOps (intelligence artificielle et opérations), entre autres profils.

Qu’en est-il des déploiements ?

Passage à échelle

Si les cas d’usage commerciaux de l’apprentissage automatique sont plus variés dorénavant, les applications les plus courantes sont centrées sur le client, selon le rapport.

Ses auteurs soulignent également que le temps nécessaire pour déployer un modèle est en moyenne de 31 à 90 jours pour la plupart des entreprises interrogées.

Les principaux défis auxquels elles sont confrontées lors du développement de capacités ML sont : le passage à échelle, le contrôle de version, la reproductibilité des modèles et, enfin, l’alignement des parties prenantes.

(source : Algorithmia – « The 2020 state of enterprise machine learning »)

(crédit photo © shutterstock)