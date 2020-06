Machine learning : Databricks confie MLflow à la Fondation Linux

MLflow est désormais hébergé par la Fondation Linux. L’entreprise Databricks, qui en est à l’origine, a annoncé la nouvelle dans le cadre de son Spark + AI Summit*.

Voilà deux ans que MLflow est ouvert à la communauté. Avec une promesse : aider à industrialiser les projets de machine learning.

Quatre briques fondamentales le composent :

Le projet réunit environ 200 contributeurs. Databricks en distribue une version « as a service » (Managed MLflow). La version 1.9, sortie la semaine dernière, a notamment ajouté :

In the two years since we launched it, @MLflow is up to 2.5M downloads/month, 200 contributors from over 100 organizations, and massive usage. On @Databricks alone we are seeing organizations do 1M experiment runs/week and record 100,000 models/week in the model registry. pic.twitter.com/ssAk4VmjzQ

— Matei Zaharia (@matei_zaharia) June 25, 2020