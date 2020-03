Machine learning : Kubeflow atteint un premier stade de maturité

Un peu plus de deux ans après son passage en open source, le projet Kubeflow franchit un nouveau cap.

Le framework, destiné à déployer des applications d’apprentissage automatique sur Kubernetes, vient de passer en version 1.0.

Sept composantes sont désormais considérées comme stables :

Parmi les éléments qui devraient bientôt passer en version stable figurent :

Le projet Kuberflow compte plusieurs centaines de contributeurs. Une trentaine d’organisations sont dans la boucle.

Il sera question de Kubeflow à l’occasion des conférences KubeCon et CloudNativeCon Europe… si elles sont maintenues. C’est pour l’instant le cas, du 30 mars au 2 avril à Amsterdam.

Illustration principale © Kubeflow

