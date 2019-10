Machine Learning : TensorFlow 2.0 dope l’apprentissage machine

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La version stable de TensorFlow 2.0, le framework d’apprentissage machine rendu open source par Google, est disponible.

« Grâce à une intégration étroite de Keras dans TensorFlow, à l’Eager execution rapide par défaut et à une exécution des fonctions Pythonic, TensorFlow 2.0 rend l’expérience de développement d’applications aussi familière que possible pour les développeurs Python_ », a expliqué l’équipe du projet sur Medium.

Quelles sont les principales améliorations de cette version 2.0 ?

Keras, multi-GPU, TensorFlow.js…

– une intégration renforcée avec l’API Keras pour développer et entraîner des modèles d’apprentissage profond (deep learning) ;

– l’Eager execution par défaut ;

– la standardisation du format de fichier SavedModel « pour exécuter des modèles sur divers runtimes, dans le cloud, le web, via les navigateurs, Node.js, les systèmes mobiles et embarqués » ;

– le support du multi-GPU ;

– l’API Distribution Strategy pour « distribuer des scénarios d’entraînement avec un minimum de changements dans le code » ;

– des Datasets TensforFlow apportant une interface standard à différents jeux de données ;

– une ouverture vers les développeurs JavaScript avec TensorFlow.js.

« Nous continuons également à investir dans le langage Swift avec la bibliothèque Swift for TensorFlow », a précisé l’équipe de développement du ramework.

Et d’ajouter : « pour les chercheurs repoussant les limites du ML, nous avons beaucoup investi dans l’API de bas niveau de TensorFlow : nous exportons maintenant toutes les opérations utilisées en interne et fournissons des interfaces héritables pour des concepts cruciaux tels que les variables et les points de contrôle. Cela vous permet de construire sur les composants internes de TensorFlow sans avoir à reconstruire TensorFlow.

L’ensemble sera détaillé du TensorFlow World qui se tiendra du 28 au 31 octobre 2019 à Santa Clara (Californie).

🗣 Attention #TensorFlow community! We are excited to announce TensorFlow 2.0. Inspired by all of your feedback, this powerful and easy-to-use framework includes tight Keras integration, expanded TF datasets, and more. Watch @lmoroney present here → https://t.co/bzI1vDZDnV pic.twitter.com/uoPvOXJnzP — TensorFlow (@TensorFlow) September 30, 2019

(photo via Twitter @TensorFlow)