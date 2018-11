Machine Learning University d’AWS est disponible gratuitement

Amazon met désormais à disposition gratuitement les mêmes cours relatifs au Machine Learning (ML) que ceux utilisés pour la formation de ses propres ingénieurs.

Plus de 45 heures de cours gratuits

Disponibles via Amazon Web Services (AWS), ils comprennent plus de 45 heures répartis suivant 30 cours, des vidéos et des laboratoires en libre-service accessibles via l’url aws.training/machinelearning.

C’est-à-dire que chacun est libre de les consulter à sa propre convenance suivant son propre rythme.

Matt Wood, directeur général de l’apprentissage en profondeur (deep learning) et de l’intelligence artificielle (IA) au sein d’Amazon s’est demandé «comment pouvons-nous accélérer le développement des compétences en apprentissage automatique dans nos équipes?» Sa réponse : en les rendant gratuits et accessibles par tout le monde.

Certification «AWS Certified Machine Learning – Specialty»

Les cours sont conçus pour être accessibles par le plus grand nombre. Ainsi, « chacun d’entre eux commence par les bases et s’appuie sur des exemples concrets ainsi que des travaux pratiques pour permettre aux développeurs d’explorer l’apprentissage automatique au moyen de problèmes amusants qu’il a fallus résoudre chez Amazon».

A titre d’exemple, ces cours comprennent la prédiction de l’éligibilité à l’emballage des cadeaux, l’optimisation des itinéraires de livraison ou encore la prévision des nominations aux récompenses du divertissement à l’aide des données d’IMDb (base de données en ligne sur le cinéma), une filiale d’Amazon.

Parallèlement, AWS annonce la certification «AWS Certified Machine Learning – Specialty». Pour l’obtenir, il faut passer un examen (proposé à moitié prix durant une période limitée).

(Crédit photo : @AWS)