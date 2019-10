macOS Catalina : certains utilisateurs n’en verront pas toutes les nouveautés

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Après trois mois et demi de bêta publique, voilà macOS Catalina (10.15) ouvert à tous.

Tous… ou plus exactement les utilisateurs qui disposent d’un Mac compatible :

MacBook Pro : à partir du modèle 13 pouces mi-2012

MacBook Air : à partir des modèles 11 et 13 pouces mi-2012

iMac : à partir des modèles 21,5 et 27 pouces fin 2012

Mac mini : à partir du modèle fin 2012

Mac Pro : à partir du modèle fin 2013

MacBook : à partir du modèle 12 pouces début 2015

iMac Pro 2017

La mise à jour requiert 12,5 Go d’espace disque. Voire 18,5 Go en cas de mise à niveau depuis les plus anciennes versions compatibles (macOS 10.9 et 10.10, sortis en 2013 et 2014).

Du nouveau… pour certains

En fonction des machines, on ne pourra pas accéder à l’ensemble des nouveautés de macOS Catalina.

Illustration avec Sidecar, qui permet d’utiliser un iPad comme écran secondaire, avec ou sans fil.

La fonctionnalité s’active via l’icône Airplay ou dans la page de préférences qui lui est dédiée. Elle prend en charge le stylet (qui émule la souris) et permet d’utiliser une Touch Bar « virtuelle » sur l’iPad même sur le Mac n’en dispose pas.

En mode sans fil, Bluetooth et Wi-Fi doivent être actifs des deux côtés, au contraire de la fonctionnalité Handoff (destinée à continuer une tâche sur un autre appareil).

Prise en charge également limitée pour le verrouillage d’activation. L’option, déjà disponible avec iOS, permet d’éviter que des tiers utilisent des appareils égarés. Elle est utilisable sur les Mac équipés de la puce de sécurité T2.

Pas d’exception, en revanche, pour iTunes. L’application disparaît, remplacée par trois autres : Music, Podcasts et TV. La synchronisation des iPhone, iPad et iPod touch se fait désormais sur le Finder.

