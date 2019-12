Mainframe : l’automatisation des tests tarde à s’imposer

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les grandes entreprises continuent de gérer leurs charges de travail critiques sur les ordinateurs centraux ou grands systèmes (mainframe), tels les IBM Z. Les organisations savent qu’elles ne feront pas l’économie du DevOps pour moderniser l’ensemble.

Mais les tests manuels d’applications mainframe, encore très répandus, freinent le processus. C’est ce que montrent les résultats d’une enquête* internationale menée par Vanson Bourne pour Compuware, éditeur de logiciels d’optimisation pour grands systèmes.

92% des décideurs IT interrogés ont déclaré que les équipes mainframe de leur entreprise consacrent plus de temps aux tests de code que par le passé. Et ce du fait de la complexité croissante de leurs environnements applicatifs multiplateformes.

Tests et compétences mainframe

En moyenne, les équipes de développement consacrent aux tests plus de la moitié de leur temps (pour 51% du panel, 55% des organisations en France) lors du lancement d’une nouvelle application ou d’une nouvelle fonctionnalité mainframe. 53% des responsables du développement pensent que le temps nécessaire pour effectuer des tests approfondis est le plus grand obstacle à l’intégration du mainframe dans une approche Agile et DevOps.

En outre, 77% des répondants (81% en France) jugent qu’il est « difficile » d’améliorer simultanément la qualité, la vélocité et l’efficacité des déploiements attendus par les directions métiers. Et cela pour plusieurs raisons.

Les processus de test du mainframe, souvent manuels et chronophages, sont les plus souvent cités (par 44% du panel) pour expliquer la tendance. Le déficit de compétences mainframe (40%) et le coût des tests qui plombe les budgets (39%) arrivent ensuite.

Pousser le « shift left testing »

« Même si les entreprises considèrent l’automatisation des tests comme un véritable vecteur de performance et d’innovation, beaucoup utilisent encore des pratiques manuelles », a déclaré Véronique Dufour-Théry, vice-presidente Europe du Sud, Moyen Orient et Afrique du Nord de Compuware. « Ces pratiques créent un goulet d’étranglement et entravent leur capacité à produire rapidement des applications de qualité », a ajouté la dirigeante.

Seuls 7% des répondants (3% en France) déclarent automatiser l’exécution de scénarios de test du code d’applications mainframe. Or, pour 80% des professionnels interrogés, sans plus d’automatisation des tests, la diffusion de code de piètre qualité en production est inévitable.

Compuware recommande donc aux entreprises d’impliquer les testeurs dès la définition des projets et d’investir dans une solution de tests automatisés pour obtenir un retour rapide sur l’efficacité et les performances de leur environnement mainframe. En bref, de lancer des tests plus tôt dans le cycle de développement d’applications mainframe (approche « shift left »).

*L’enquête a été menée en 2019 auprès de 400 responsables IT en charge du développement applicatif. Ils exercent au sein d’entreprises équipées de grands systèmes et qui emploient plus de 1000 employés. France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis sont couverts. (source : Compuware – « Test Automation, the key to increasing velocity and efficiency »).

