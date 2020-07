Mainframe : Compuware étend sa gestion de données de tests

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Entreprise du groupe BMC, Compuware, éditeur de logiciels dédiés aux grands systèmes (mainframe), a enrichi les capacités de gestion de données de tests de son offre.

L’intégration entre les solutions existantes Topaz for Enterprise Data (visibilité des données) et Topaz for Total Test (tests applicatifs automatisés) a été renforcée. Et ce pour soutenir l’automatisation au sein des environnements hérités (Legacy IT) des entreprises. La gestion des jeux de données est ainsi intégrée directement dans les tests automatisés.

Avec quels objectifs ?

« Libérer des ressources de développement »

L’intégration poussée doit permettre aux équipes IT de :

– Améliorer la cohérence des tests : en plaçant, dans les scénarios de tests, le chargement automatique de données à partir de sauvegardes

– Renforcer les développeurs : ils peuvent dorénavant configurer et accéder aux bonnes données de test quand ils en ont besoin, plutôt que de compter sur une équipe spécialisée ou un administrateur de base de données.

– Garantir l’adoption par des tests continus : le processus d’extraction et de chargement de jeux de données réutilisables pourra faire partie d’une chaîne d’outils de tests automatisés

– Protéger les données sensibles. Une fois les données de test chargées, elles pourront être anonymisées pour protéger les informations personnelles identifiables (PII).

« Les organisations à l’ère du logiciel se concentrent sur la suppression des goulots d’étranglement du déploiement applicatif », a déclaré Chris O’Malley, CEO de Compuware. L’automatisation « libère des ressources » et permet aux équipes de mieux répondre aux attentes des utilisateurs existants et à venir, a ajouté le dirigeant.